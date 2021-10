Venemaa Kaug-Idas on GRU ohvitserid väidetavalt vägistanud sõdureid harjavarrega

Projekti Gulagu.net juht Vladimir Ossetškin avaldas varem sisedokumendid, mis on väidetavalt mõeldud Venemaa kaitseministeeriumile. Nendes kinnitatakse, et Habarovski krais on seksualiseeritud vägivalla episoodide tõttu alluvate vastu uurimise all 78. üksiku eriotstarbelise roodu ülem, major Oleg Panov ja tema asetäitja, kapten Aleksandr Jeruševitš.