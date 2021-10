„Olukord on selline, et kasv on kiirenenud ja see teeb paratamatult muret,” tõdes matemaatilise statistika professor Fischer Delfile. „Kui nädal tagasi oli R 1,1, siis täna on see juba 1,2.”

Tema sõnul on kõige murettekitavam see statistika, mis näitab haiglaravi vajavate patsientide arvu.