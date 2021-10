“Sageli näeme, et riigi oluline info ilmub kõigepealt sotsiaalmeedias ja siis alles pressiteatena ametlikel lehtedel. Arusaadav, et riik soovib olla platvormidel, kuhu inimesed koonduvad, kuid on oluline, et riik esitaks olulise sisu kõigepealt nö traditsioonilistel sõltumatutel saitidel, nt riigiasutuse kodulehel,” ütles Põder ning toonitas, et riik peab olema valmis olulist infot esitama ja talletama oma serverites ise.

Facebooki kasutamine kodanikele info avaldamiseks piirab tegelikult ligipääsu olulisele infole. “Inimesed ei pruugi soovida näiteks mõne platvormi ärimudelis osaleda,” ütles Põder.