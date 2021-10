Raport: Prantsusmaa katoliku kirikus on 70 aasta jooksul seksuaalselt kuritarvitatud 330 000 last

Raporti avaldanud uurimiskomisjoni president Jean-Marc Sauvé ütles, et teaduslikul uurimistööl põhinev hinnang sisaldab preestrite ja teiste vaimulike ning ka kirikuga seotud ilmalike inimeste toime pandud kuritarvitamist, vahendab Associated Press.

Raportis öeldakse, et 70-aastase perioodi jooksul on Prantsusmaa katoliku kirikus töötanud hinnanguliselt 3000 laste seksuaalset kuritarvitajat, kellest kaks kolmandikku on olnud preestrid.