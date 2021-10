Raport: Prantsusmaa katoliku kirikus on 70 aasta jooksul seksuaalselt kuritarvitatud 330 000 last

Raportis öeldakse, et 70-aastase perioodi jooksul on Prantsusmaa katoliku kirikus töötanud hinnanguliselt 3000 laste seksuaalset kuritarvitajat, kellest kaks kolmandikku on olnud preestrid.

Ohvrite ühenduse Parler et Revivre juht Olivier Savignac ütles, et eriti õudne on ohvrite arv kuritarvitaja kohta.

„Ma võtsin seda preestrit kui kedagi head, hoolivat inimest, kes mulle halba ei tee,” ütles Savignac. „Aga siis, kui ma leidsin end poolalasti voodis ja ta puudutas mind, mõistsin ma, et midagi on valesti. ... Ja me hoiame seda alles, see on nagu kasvav tsüst, see on nagu gangreen ohvri kehas ja ohvri hinges.”