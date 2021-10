Taiwani õhukaitsetsooni sisenes rekordarv Hiina sõjalennukeid

Hiina lennukid on pärast eilset tunginud Taiwani õhukaitsetsooni juba neli päeva järjest. Kokku on tsooni sisenenud ligi 150 lennukit, vahendab BBC News.

Taiwan on teatanud juba üle aasta Hiina õhujõudude korduvatest lendudest oma piiride lähedal.

„Me nõuame, et Pekingi võimud lõpetaksid viivitamatult oma mitterahumeelse ja vastutustundetu provokatiivse tegevuse,” ütles nõukogu esindaja Chiu Chui-cheng.

Analüütikud on varem hoiatanud, et Peking muutub üha murelikumaks selle üle, et Taiwani valitsus liigub iseseisvuse ametliku väljakuulutamise suunas, ning tahab hoiatada Taiwani presidenti Tsai Ing-weni sammude astumise eest selles suunas.