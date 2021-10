Pandora paberites mainitud riigijuhid on asunud ebaseaduslikku sahkerdamist eitama

Dokumentidega seostatud umbes 35 praeguse ja endise riigijuhi hulgas on näiteks Venemaa president Vladimir Putin ja Jordaania kuningas Abdullah II, kelle mõlema esindajatelt on tulnud eitavaid avaldusi, vahendab BBC News.

Jordaania kuningapalee teatas, et ei ole ebatavaline ega sobimatu, et kuningas Abdullah’l on vara välismaal.

Lekkinud dokumentide järgi on kuningas alates 1999. aastal võimule tulekust kulutanud salaja kinnisvaraimpeeriumi rajamiseks Suurbritannias ja USA-s üle saja miljoni dollari.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov seadis aga eile „paljasõnalise” informatsiooni usaldatavuse kahtluse alla.

„Seal ei näinud me ausalt öeldes mingeid Putini lähiringkonna varjatud rikkusi. Ma ei tea, seal nagu avaldamine jätkub, aga seni midagi erilist me näinud ei ole,” lausus Peskov.

Peskovi sõnul on „seni arusaamatu, mis informatsioon see on, millest see räägib, seal on palju kõike, mis tekitab küsimusi”, mistõttu „on arusaamatu, kuidas saab seda informatsiooni usaldada”.

Peskovilt küsiti täpsustuseks, kas see informatsioon vajab kontrollimist.

„Alguses peab midagi ilmuma, saate aru? Seni käib ainult jutt mingitest sellistest väidetest, arusaamatu, millel põhinevatest, ja loomulikult ei ole see põhjus mingiks kontrollimiseks,” ütles Peskov.

Teised riigijuhid, kelle varadest on juttu olnud, on näiteks:

* Tšehhi peaminister Andrej Babiš, kes väidetavalt ei deklareerinud offshore-investeerimisfirmat, mida kasutati kahe villa ostmiseks Lõuna-Prantsusmaal

* Kenya president Uhuru Kenyatta, kes koos kuue perekonnaliikmega on seotud 13 offshore-firmaga

* Tšiili president Sebastián Piñera, kes on miljardärist ärimees ja keda süüdistatakse vase- ja rauakaevanduse müümises keskkonnakaitse suhtes tundlikus piirkonnas lapsepõlvesõbrale, mida kirjeldas Hispaania ajaleht El País

* Aserbaidžaani president İlham Əliyev, kelle pere ja lähikond on väidetavalt seotud salajaste kinnisvaratehingutega Suurbritannias, mille väärtus on üle 400 miljoni naela.