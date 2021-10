Lars Vilksi hukkumispaigas on maanteel tugevad pidurdusjäljed ligi 90-kraadise nurga all

Lõunasse viival sõidusuunal, kus Vilks ja politseinikud sõitsid, on näha pidurdusjälgi ligi 90-kraadise nurga all kohas, kus nende auto ületas ilmselt sõidusuundade vahelise eraldusriba ja põrkas kokku vastu tulnud veokiga.

Viis maha sõidetud posti ja trosspiirde lõdvalt rippuvad trossid annavad tunnistust, et ihukaitsjate 4,5-tonnine sõiduk on just sealt läbi sööstnud. Aftonbladetiga rääkinud tunnistaja sõnul sõitis auto vahetult enne õnnetust kiirusega 160 kilomeetrit tunnis.