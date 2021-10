Kuus tundi pärast suurkatkestust: Facebook toimib taas

CNN vahendas IT-portaali Down Detector infot, mille kohaselt Facebooki enda koduleht oli täiesti maas ning Instagram ja WhatsApp olid küll juurdepääsetavad, kuid sinna ei saanud uut sisu laadida ega sealt sõnumeid saata.Katkestus tekkis ajal, mil sotsiaalmeediahiid oli niigi surve all. Nii süüdistas USA senaator Richard Blumenthal 30. septembril Facebooki üleilmse andmeturbejuhi Antigone Davise kuulamisel senatis Instagrami võimalikus negatiivses mõjus lastele.

Lisaks väitis Facebooki vilepuhuja Frances Haugen pühapäeval USA telesaates "60 minutit", et ettevõte on teadlik, kuidas selle platvorme kasutatakse viha, vägivalla ja valeinfo levitamiseks, ning et Facebook on püüdnud neid tõendeid varjata. Facebook lükkas väited tagasi.

Intervjuule järgnes kriitika pärast seda, kui Haugen avaldas muuhulgas Wall Street Journalile tuhandeid lehekülgi sisedokumente. Sel teisipäeval peaks Haugen ka USA senati tarbijakaitse, tooteohutuse ja andmeturbe allkomitee ees tunnistusi andma. Haugen ütles oma ettevalmistatud tunnistuses, mis jõudis esmaspäeval ka CNNi, et "tundsin ära hirmutava tõe: peaaegu keegi väljaspool Facebooki ei tea, mis Facebookis toimub". Facebook keeldus esmaspäeval teemat kommenteerimast.Asjaolu, et Facebook, Instagram ja WhatsApp kogesid umbes kuue tunni jooksul olulisi tehnilisi probleeme, oli ettevõtte paljude klientide jaoks suur probleem. "Ma ei tea, kas ma olen varem näinud suure interneti-ettevõtte sellist katkestust," ütles võrguseirefirma Kentik internetianalüüsi direktor Doug Madory CNNile. Paljude inimeste jaoks ongi Facebook kogu internet, lisas ta.

Madory märkis, et ettevõtted kaotavad mõnikord veebiühenduse, kui nad uuendavad oma võrgukonfiguratsioone. Ent asjaolu, et Facebooki-suurune ettevõte oli umbes kuus tundi võrguühenduseta, viitab tema sõnul sellele, et probleemile polnud kiiret lahendust.

Facebook teatas pärast oma ajaloo suurima katkestuse likvideerimist eraisikutest ja ettevõtetest klientidele üle maailma: meil on kahju. "Oleme teinud kõvasti tööd, et taastada juurdepääs meie rakendustele ja teenustele ning teatame rõõmuga, et oleme nüüd võrgus tagasi".