Pirital reklaamib Keskerakond partei raha eest endist linnaosavanemat, praegune vanem peab oma kampaania ise kinni maksma

Tõnis Liinat on pidanud oma kampaaniaplakatid suures osas ise kinni maksma. Tema sõnul on ka erakond veidi toetanud, ent enamiku plakatite eest on ta ise tasunud. Liinati sõnul on valimiskampaania läinud talle maksma rohkem kui 20 000 eurot, täpset summat mainimata.

Liinat kinnitas Delfile, et teda ei häiri, et partei on Möldrit rohkem toetanud kui teda. Linnaosavanem teatas, et kui see oleks talle probleemiks, siis ta ei kandideeriks Keskerakonna nimekirjas.