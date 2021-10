Surmaõnnetus karikaturist Lars Vilksiga toimus suurel kiirusel, kuigi ei ole teada põhjust kiirustamiseks

Vilks ja kaks politseinikku olid autos, mis põrkas eile Markarydi juures kokku raskeveokiga. Mõlemad autod süttisid. Veokijuht viidi raskete vigastustega haiglasse.

Täna andis Rootsi lõunaregiooni politsei pressikonverentsi, kus muu hulgas öeldi, et käimas on kriisiabitöö ja paljud on juhtunust puudutatud.

„Sellised sündmused tekitavad palju tundeid,” ütles Rootsi lõunaregiooni politseiülem Carina Persson. „Lars Vilks oli avalik isik, isik, kes puudutas. Kaks meie kolleegi, ihukaitsjat, kes töötasid täiskohaga Lars Vilksi kaitsmisel, hukkusid teenistuses olles ühel paljudest teenistusülesannetest.”

Politsei kinnitas, et ihukaitsjate auto kaldus vastassuunavööndisse, aga on seni teadmata, miks. Auto kaalub aga 4,5 tonni, mida on ebatavaliselt palju ja mis võib seletada, miks tee keskel olnud piire vastassuunavööndisse kaldumist ei takistanud.

„Meil ei ole seni mingit põhjust, miks ihukaitsjate auto vastassuunavööndisse kaldus,” ütles lõunaregiooni uurimisüksuse ülem Stefan Sintéus.

Politsei uurib ka, kas autol võis lõhkeda rehv.

„Me oleme leidnud rehvijäänuseid, nii et me uurime võimalust, et see võis olla mingi rehvi lõhkemine või midagi sellist,” ütles Sintéus.

Politsei kinnitas, et praegu ei ole midagi, mis viitaks millelegi muule kui õnnetusele.

„Ma tahan rõhutada, et praeguse seisuga ei ole midagi, mis räägiks sellest, et oleks olnud mingit laadi väline mõju ihukaitsjate autole või mingit laadi atentaat. Aga viiakse läbi ulatuslik uurimine, et see täielikult välistada ja selgitada välja kõik asjaolud selle õnnetuse ümber,” ütles Sintéus.

Persson kommenteeris pärast pressikonverentsi Aftonbladetile auto väidetavat suurt kiirust. Pealtnägija on Aftonbladetile öelnud, et ihukaitsjate auto sõitis kiirusega kuni 160 kilomeetrit tunnis.

„Ma arvan, et see on väga tähtis ülesanne juurdluses, sest sellel on ilmselt ka tähtsust sündmuste käigu seisukohalt. Aga ma ei saa kinnitada ega ümber lükata, et see nii oli,” ütles Persson.