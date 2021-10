VALIMISMOOTOR | Millise erakonna lubadused Tallinnas kattuvad sinu vaadetega enim?

Tallinna valimismootori küsimused ja vastusevalikud on koostatud pealinna volikokku pürgivate parteide valimisprogrammidele toetudes. Tasub tähele panna, et programm väljendab erakonna peamisi lähtekohti juhuks, kui võimu juurde saadakse, aga ei välista kunagi, et tegeletakse ka muude küsimustega või tuleb näiteks koalitsiooni sattudes mõne teise erakonna soovidega arvestada.