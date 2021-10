Läti arstid nõudsid avalikus kirjas rangeid koroonapiiranguid ja ähvardasid tervishoiusüsteemi kokkuvarisemisega

„Me konstateerime ärevusega, et riiklik tervishoiusüsteem kannatab praegu tohutu ülekoormuse all ja ees on tõeline kollaps. Tagajärgi kogevad mitte ainult Covid-19 patsiendid, vaid kõik Läti elanikud. Me peame lõpetama illusioonide hellitamise Covid-19 voodikohtade ja eriti Läti haiglate kaadrireservide kohta. Kui lähipäevil ei langetata kiireid ja radikaalseid otsuseid, on tervishoiusüsteemi võimaluste ületamine mõne nädala küsimus. Epidemioloogiliste andmete valguses tuleb teha järeldus, et õigeaegse tegevuse puudumine on juba viinud koroonaviiruse kontrollimatu levikuni ühiskonnas,” öeldakse kirjas, vahendab Läti Delfi.