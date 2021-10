Läti arstid nõudsid avalikus kirjas rangeid koroonapiiranguid ja ähvardasid tervishoiusüsteemi kokkuvarisemisega

„Me konstateerime ärevusega, et riiklik tervishoiusüsteem kannatab praegu tohutu ülekoormuse all ja ees on tõeline kollaps. Tagajärgi kogevad mitte ainult COVID-19 patsiendid, vaid kõik Läti elanikud. Me peame lõpetama illusioonide hellitamise COVID-19 voodikohtade ja eriti Läti haiglate kaadrireservide kohta. Kui lähipäevil ei langetata kiireid ja radikaalseid otsuseid, on tervishoiusüsteemi võimaluste ületamine mõne nädala küsimus. Epidemioloogiliste andmete valguses tuleb teha järeldus, et õigeaegse tegevuse puudumine on juba viinud koroonaviiruse kontrollimatu levikuni ühiskonnas,” öeldakse kirjas, vahendab Läti Delfi.

„Nii poliitikud kui ka ühiskond peaksid lõpuks kuulama tervishoiuprofessionaalide arvamust, kes hoiatavad, et selline kõrge haigestumuse tase Lätis on lubamatu ja seda tuleks kõigi vahenditega püüda alandada. Kõige kiirem viis seda teha on vähendada ebavajalike ja ebatähtsate kontaktide arvu,” teatavad arstid.

Arstide organisatsioonid leiavad, et otsused kohustusliku vaktsineerimise kohta on õiged, aga kahjuks on need langetatud liiga hilja. Laialdasel vaktsineerimisel ei ole viivitamatut mõju, mida oleks vaja kohe. On ainult pikaajaline mõju.

„Me kutsume veel kord elanikke vaktsineerima. Vaktsineerimine ei ole mitte ainult COVID-19 kõige efektiivsem profülaktika konkreetse inimese jaoks, mis kahandab mitu korda raskete ja surmavate tüsistuste riski, vaid ka kõige ohutum viis kaitsta haiguse eest teisi. Oleme solidaarsed! Tervishoiusüsteemi ülekoormamine ja kollaps kujutavad endast ohtu inimese tervisele ja elule isegi iga teise haiguse korral. Mitte ainult isiklikult teie, vaid ka teile lähedaste inimeste jaoks,” öeldakse kirjas.