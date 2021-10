Yle: Pandora paberid paljastavad, kuidas Putini Soome kodanikust sõbrale organiseeriti miljard eurot

Mustal rahal on Tynkkyneni sõnul mõju ka näiteks kliimamuutuse vastasele tegevusele. Kremlilt raha saanud erakonnad on kliimameetmete vastu. See ei ole Tynkkyneni sõnul Putini režiimi esmajärguline eesmärk, vaid selleks on ebastabiilsuse õhutamine Euroopas.

„Aga see sobib Putini režiimile, sest see on nii sõltuv naftast ja gaasist saadavast tulust. Sellele on naftast ja gaasist eemaldumine märkimisväärne oht,” ütles Tynkkynen. „Kui me tahame edendada Euroopas kliimamuutuse vastast võitlust, on Vene korruptsioonist lahti saamine äärmiselt tähtis.”