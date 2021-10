Rootsis hukkusid liiklusõnnetuses prohvet Muhamedi karikatuuridega tuntuks saanud kunstnik Lars Vilks ja kaks politseinikku

„Võtsin jahmatuse ja suure kurbusega vastu teate, et meie kaks kolleegi ja kaitse all olnud isik hukkusid täna pärastlõunal. Minu mõtted on lähedaste, perede, sõprade ja töökaaslastega. Ma olen kontaktis ka lõuna politseiregiooniga, et tagada toetus, mida nad sellel tunnil vajavad,” ütles Rootsi politseiülem Anders Thornberg, vahendab SVT Nyheter.

„Meile on teada, et toimus kokkupõrge. Kuidas õnnetus juhtus, ei oska me praegu öelda. On teatud arv pealtnägijate tunnistusi, mis tuleb läbi vaadata. Me peame ära ootama uurimise tulemused, enne kui läheme detailidesse,” ütles Rootsi lõunaregiooni politsei pressiesindaja Rickard Lundqvist.