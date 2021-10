Rootsis hukkusid liiklusõnnetuses prohvet Muhamedi karikatuuridega tuntuks saanud kunstnik Lars Vilks ja kaks politseinikku

„Võtsin jahmatuse ja suure kurbusega vastu teate, et meie kaks kolleegi ja kaitse all olnud isik hukkusid täna pärastlõunal. Minu mõtted on lähedaste, perede, sõprade ja töökaaslastega. Ma olen kontaktis ka lõuna politseiregiooniga, et tagada toetus, mida nad sellel tunnil vajavad,” ütles Rootsi politseiülem Anders Thornberg, vahendab SVT Nyheter.

Politsei andis juhtunu kohta täna kohaliku aja järgi kell 10.15 pressikonverentsi.

Lõuna-Rootsi regionaalse uurimisüksuse juht Stefan Sintéus ütles pressikonverentsil, et see oli kindlasti ebatavaline õnnetus.

Sintéusi sõnul toimub sündmuskohal palju uurimistoiminguid, aga paralleelselt tahetakse täielikult välistada, et ihukaitsjate autole ja Lars Vilksile ei mõjunud mingi väline jõud, aga hetkel ei ole midagi, mis viitaks sellele, et oleks nii olnud. Siiski püütakse ka see uurimissuund lõpuni uurida.

Sintéusi sõnul sõitis ihukaitsjate auto vastassuunavööndisse ja toimus laupkokkupõrge raskeveokiga.

Sintéusi sõnul kaalus ihukaitsjate auto 4,5 tonni.

„Me ei tea veel põhjust, miks ihukaitsjate auto vastassuunavööndisse. Me oleme leidnud rehvide jäänuseid, nii et me uurime võimalust, võis olla rehvi lõhkemine või midagi sellist,” ütles Sintéus.

Ihukaitsjate autodel on purunemiskindlad rehvid, aga kui see on mingisugune rehvi lõhkemine, peame me seda uurima ja kohtulik uurimine peab seda näitama,” ütles Sintéus.

Ihukaitsjate kohta ütles Sintéus, et nad oli töötanud Vilksi kaitsjatena palju aastaid ja olid saanud ihukaitsja väljaõppe Julgeolekupolitseis (Säpo). „Noored kolleegid, aga et olla ihukaitsja, peab ikkagi olema palju aastaid teenistuses,” ütles Sintéus.

Sintéuse sõnul ei viita praegu miski sellele, et see võis olla mingisugune atendaat.

Veokijuhti on haiglas küsitletud. Kronobergi regiooni teatel sai ta raskelt vigastada. Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi kella poole nelja paiku maanteel E4 Markarydi asula juures. Politseiauto oli erimärgistuseta.