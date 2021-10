LUGEJA VIDEO | Eetiline või mitte? Patrull haaras naist vahistades hargivahest

Virk mainis, et olukordades, kus on kõrgendatud oht, kasutab politsei vajadusel jõudu. Samuti analoogsetes situatsioonides tuleb teha asjaosalistele põhjalikku turvakontrolli, mispärast antud videopildis ei märgatud midagi tavapäratut. „Neid võtteid on palju erinevaid ja kui rahvarohkel tänaval keegi järjepanu tulistab, siis ei kaaluta, kuidas oleks kõige eetilisem kahtlustatavaid kinni pidada, vaid kuidas saaks kõige kiiremini ohu kõrvaldada ilma, et keegi viga saab,” ütleb Virk.