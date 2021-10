Aastate eest Estonia hukku uurinud rootslane: sõjaväevarustuse vedu uppumisööl pole välistatud

Selgelt viitas ta aga, et uppumisööl ehk 28. septembril ei veetud midagi säärast. Rootsi Raadiole täna antud usutluses rääkis Hirschfeldt, et lähtus andmetest, mis talle siis kättesaadavad olid. "Võis olla infot, mis minuni ei jõudnud."

Ta tunnistas, et siiani on ikkagi üleval küsimuses - kas tollel ööl veeti sõjaväevarustust. Ta pole teemaga tegelenud 15 aastat ning ka avalikult sõna võtnud. Arenguid Estonia uurimisega seoses hakkas ta taas jälgima, kui telekanal Discovery lasi eetrisse dokumentaali, kus näidati, et laeva keres on suur auk.