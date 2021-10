EKRE volikogu: valitsuse ükskõikne suhtumine ränka hinnatõusu on kuritegelik ja vastutustundetu

"Praeguse valitsuse ükskõikne suhtumine Eestit ees ootavasse ränka hinnatõusu on meie hinnangul kuritegelik ja vastutustundetu. Valitsuse liikmetel tuleb mõista, et elektri hinna kallinemisest tingitud üleüldine hindade tõus ohustab rahva igapäevast toimetulekut, riigi majanduse jätkusuutlikkust ja ühiskondlikku stabiilsust," märgitakse oma seisukohas. "Elektri hinda saaks kontrollida võrgutasude alandamise, CO2 kauplemissüsteemist ajutiselt lahkumise, riikliku hinna kehtestamise ja käibemaksu soodustuse kaudu. Tegutsemise asemel räägivad kaks võimuerakonda aga sellest, kuidas rohepöörde huvides peavadki hinnad tõusma.

Samamoodi ei ole EKRE meelest vabandatav ega andestatav valitsuse koroonapoliitika, mis olla põhiseadust riivav ja ühiskondlikke pingeid tekitav. "Meile valmistab tõsist muret riiklike sunnimehhanismide kehtestamine ning vaktsineerimata inimesi naeruvääristav kommunikatsioon. Me ei lepi olukorraga, kus valitsus on asunud ühiskonnale agressiivselt peale suruma meetmeid, mille otstarbekus koroonakriisi lahendusena on küsitav. Nii nagu mujal maailmas, peab ka Eestis jätkuvalt kehtima vaktsiinivabaduse põhimõte," leiab partei.