Siim Kallas taastub veel kodus ning ei ole kindel, millal tööle naaseb

Siim Kallas oma sõnul veel töös ei osale. "Eks ajapikku tuleb vaadata, kuidas see olema saab," rääkis Kallas oma tööle tagasi minemisest. Seda, aga kuidas taastumine läinud on, Kallas kommenteerida ei soovinud.

Siim Kallas sattus haiglasse augustikuu alguses. Uudis sellest, et endine peaminister nädalaid raskelt haiglas on olnud, jõudis avalikkuseni alles kuu lõpus. Tema seisundit kinnitasid toona ka tütar Kaja Kallas ja abikaasa Kristi Kallas. Viimane ütles, et tegemist ei olnud koroonaviirusega, vaid poliitikut kimbutas infektsioon.