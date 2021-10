Tõnis Mölder gaasi hinnast: hinnatõusu seostamine rohepöördega oleks meelevaldne

"Eks lõpuks ükski hinnatõus ei valmista tavatarbijale rõõmu. Kuid gaasihinna tõusu rohepöördega siduda oleks meelevaldne," märkis Mölder. Aga kui mitte rohepööre, siis mis? Peamise hinnatõusu põhjusena tõi Mölder välja selle, et nõudlus ja pakkumine on omavahel tasakaalust väljas. "Mitmete fossiilsete kütuste kasutamist on vähendatud või lõpetatud ning nõudlus ja surve gaasile on sellest tingitult suurem," ütles minister. Ja mitte ainult seda - rolli mängivad gaasi hinnatõusus samuti ka ülemaailmsed tarneraskused.