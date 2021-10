Kurikuulus Filipiinide president teeb poliitikaga lõpparve

Filipiinide presidendi Rodrigo Duterte ametiaeg saab läbi pärast järgmise aasta maikuus toimuvaid presidendivalimisi. Tulenevalt Filipiinide põhiseadusest ei tohi president pärast kuueaastase ametiaja lõppu uuesti presidendiks kandideerida.

Septembris teatas Duterte esialgu, et kavatseb poole aasta pärast valimistel asepresidendiks kandideerida. Filipiinidel valitakse president ning asepresident eraldi, seega on ka võimalik, et nad esindavad erinevaid parteisid.

Nüüd teatas Duterte, et otsustas loobuda asepresidendiks kandideerimast. „Filipiinode ülekaalukas arvamus on, et ma pole piisavalt kvalifitseeritud," ütles Duterte. Ametisolev president lisas, et ühtlasi tähendab otsus mitte kandideerida ka poliitikaga lõpparve tegemist.

Samuti ütles Duterte, et asepresidendiks kandideerimine rikuks riigi põhiseaduse vaimu, sest presidendile on ette nähtud vaid üks ametiaeg. Varasemalt spekuleeriti, et Duterte oleks taotluslikult presidendivalimistel toetanud nõrgemat kandidaati, et siis asepresidendina presidendi üle mõjuvõimu omada.

Presidendi loobumisotsus on riigis tekitanud kõlakaid, et riigi tähtsaimasse ametisse võib kandideerida hoopis Duterte tütar, Sara Duterte-Caprio, kes on hetkel Davao linnapea ametis, kusjuures linnapeaameti võttis tütar ametisse asudes üle oma isalt.

Eelmisel kuul teatas Duterte-Caprio, et ei kavatse presidendi- ning asepresidendivalimistel osaleda, sest leppis isaga kokku, et kandideerib vaid üks neist. Isa loobumisotsus annab talle nüüd aga kandideerimiseks võimaluse.

Arvamusküsitluste põhjal on Duterte-Caprio presidendivalimiste favoriit.

Juunis avas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör uurimise Filipiinide uimastisõja osas, mille raames võidi sooritada inimsusevastaseid kuritegusid.

Inimõigusorganisatsiooni Amnesty International teatel tapeti kas politseijõudude või tundmata relvastatud kurjategijate poole Rodrigo Duterte ametiaja esimese kuue kuu jooksul üle 7000 inimese.