Briti sõjavägi asub esmaspäeval kütust laiali vedama

Briti valitsus teatas laupäeval, et riigi bensiinijaamades tekkinud kaose leevendamiseks saadetakse kütuse laiali vedamiseks appi armee. Ajutise lahendusena asub BBC teatel tööle pea 200 sõjaväelast, kellest sada on autojuhid.

Sõjaväelased valmistavad hetkel end uue ameti täitmiseks ette, et esmaspäeval tööle asuda. Kaitseminister Ben Wallace 'i sõnul on juba nädalavahetusel näha sõjaväelasi koos tsiviilveokijuhtidega ringi sõitmas ning keerulise töö nüansse õppimas.

Järjekorrad riigi bensiinijaamades on kujunenud äärmiselt pikaks, sest kütuseveokitele ei jagu piisavalt juhte. Seetõttu ei suuda kütusefirmad bensiini ning diislit mööda riiki laiali vedada.

Küll on Briti valitsus korduvalt avalikkust rahustanud, sest nende hinnangul jaguks kütust kõigile, kui seda tavakogustes ostetaks. Tekkinud paanika on aga paljusid sundinud kütust rohkem varuma, sest kardetakse selle otsasaamist. Valitsuse sõnul on olukord stabiliseerumas, sest nüüdseks jõuab rohkem kütust jaamadesse, kui seda seal klientidele müüakse. Kriisi algusfaasis oli olukord vastupidine.