Taliban otsib taga Hollandi heaks töötanud tõlke

Kuigi pärast riigi pealinna Kabuli ülevõtmist ütles Taliban, et võõrvägedega koostööd teinud afgaane ootab amnestia, viitavad asjaolud faktile, et tegu oli valega. Nüüd on Hollandi ringhäälingule NOS jõudnud info kohtukutsetest, mis kirja teel jõudsid Hollandi heaks töötanud afgaanidest tõlkidele.

Tõlgid on Talibani režiimi eest peidul, kuid nüüd riiki valitseva äärmusrühmituse sõnul võidakse tõlkide kohtusse mitteilmumise korral kohut mõista ka nende pereliikmete üle. On teada mitmest tõlgist, keda Taliban taga otsib, samuti on ringhäälingul koopiad Talibani saadetud kohtukutsetest.

Kuigi kirjade originaalsust ei ole võimalik täiesti kindlaks määrata, viitab kõik tõsiasjale, et need on autentsed. Ühtlasi viitab ringhääling oma allikatele, kelle sõnul on sarnased koopiad ka Hollandi valitsusasutuste käsutuses.

NOS toob eraldi välja ühe afgaani juhtumi, kes töötas riigis koos Euroopa Liidu politseimissiooniga. Nüüd süüdistab Taliban teda kirjas töötamises välismaalaste heaks tõlgina ning vääritu ja keelatud raha vastuvõtmises.

Kohtusse mitteilmumise puhul ähvardab Taliban kohtu ette tuua tõlgi pereliikmed. „Neid karistatakse karmilt, et see oleks teistele reeturitele õppetunniks. Seejärel võetakse ka sind vastutusele," kõlab NOS-i andmetel ähvardus Talibani saadetud kirjas.

Teises kirjas süüdistab Talibani esindaja välisvägede heaks töötanud afgaanist tõlki Talibani võitlejate surmas. „Me maksame kätte! Kui me ei püüa sind ise kinni, klaarime arved sinu lähedastega," seisab kirjas.

Ühtlasi vahendab NOS raskusi, millega Hollandi heaks töötanud tõlgid nüüd Afganistanis silmitsi seisavad. Ühe mehe sõnul on ta küll Hollandi ametivõimude evakuatsiooninimekirjas, kuid seni pole tal õnnestunud riigist pageda. „Loodame, et see õnnestub peatselt. Just lootus aitab seda õudust üle elada," ütles tõlk.

Teine tõlk elab aga alas, kus 90% elanikest on Talibani toetajad. „Isegi mu onud on Talibanis. Ma ei reageeri enam sugulaste saadetud sõnumitele telefonis ning peidan end perega väikses keldrikorteris. Ma ei julge isegi välja minna, iga päev tapetakse tõlke, kes välismaalaste heaks töötasid," lisas ta.