Gruusia peaminister: arreteerisime endise riigipea Mihheil Saakašvili

Peaministri sõnutsi teadsid Gruusia ametiorganid, et Saakašvili reisib Ukrainast Gruusiasse, vahendab telekanal Dožd. Tema sõnutsi oli kõik kontrolli all ja julgeolekutöötajad valisid ise aja ja koha, et Saakašvili vahi alla võtta. Garibašvili tänas kõiki asjaosalisi, kes kinnipidamist teostada aitasid.

Gruusias tagaotsitav Saakašvili teatas täna ise sotsiaalmeedias, et on kodumaal ja jagas kaht videot, milles väitis, et saabus Batumisse.

Saakašvili kutsus kõiki opositsiooni poolehoidjaid 2. oktoobril pärast kohalikke valimisi Tbilisisse marssima.

Gruusia võimud üritasid selle teate järel jätta muljet, et nad ei tea midagi. Siseministeerium teatas ajakirjanikele, et neil ei ole informatsiooni Saakašvili viibimise kohta Gruusias. Värske uudise valguses on selge, et nad tahtsid pigem Saakašvili tähelepanu hajutada.

Irakli Garibašvili on korduvalt väljendanud, mis Saakašvilist arvab. Näiteks 2015. aastal Eestit väisates märkis ta: "Lisaksin Saakašvili kohta, et demokraatlikus riigis pole mingit ruumi poliitikule, kes julgustab oma parteiliikmeid moodustama kuritegelikke jõuke riigipöörde korraldamiseks. Sellise inimese koht on vanglas."

Saakašvili oli Gruusia president aastatel 2004–2007 ja 2008–2013. Alates 30. maist 2015 kuni 9. novembrini 2016 oli ta Odessa oblasti kuberner.