Tallinna valimiskomisjoni juht: jaoskondade planeerimise aluseks olid valijate hääletamisharjumused

Lello lisab, et linn pole vähendanud jaoskondade lahtioleku aegasid. "2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste ajal toimus eelhääletamine esmaspäevast kolmapäevani (E-K), kuid käesoleval aastal on eelhääletamine kõigis valimisringkonna jaoskondades reedest laupäevani (R-L, valimispäev pühapäev). See on muudatus, mis tuleneb kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmisest riigikogu poolt, mitte valimiskomisjonist. Samas, leiame, et seadusandja muudatus on mõistlik, kuna kogu valimisperiood on nüüdsest koondatud ühte valimisnädalasse ning valijatel on palju selgem ja arusaadavam, kuna on võimalik hääletama minna."