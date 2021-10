Põhja-Tallinna linnaosavanema Manuela Pihlapi asetäitjaks sai tema kunagine võitluskaaslane Rahvaliidust

Linnaosavanema asetäitja on nimetatud ametikohale määramata ajaks ja tema ametipalk on 2800 eurot (bruto), kinnitas linnaosavalitsuse pressinõunik Delfile.

Pihlap ja Kiivit on ammused tuttavad Rahvaliidu aegadest. Kiivit oli pikka aega Rahvaliidu peasekretär, Pihlap aga partei teabejuht.

2014. aastal kajastas Ekspress, et Reiljan töötas toona suurettevõtja Vello Kuumani firmas Silikaat Grupp juhatuse nõunikuna. Kiivit oli samas arendusjuht.

Pihlapil on nüüdseks kaks asetäitjat, tolles rollis on lisaks Kiivitile ka Toomas Kästik. Midagi tavapäratut selles numbris pole, kaks asetäitjat on näiteks ka Lasnamäe linnaosa vanemal Vladimir Svetil.