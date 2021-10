Janar Holm peaministrile: kriisi juhtimise rollid on segased ja suhtlus avalikkusega kehv

„On selge, et olukordadeks, mis võib-olla kunagi aset ei leia, on ka ministeeriumil keeruline raha ja töötajate tööaega panustada, eriti kui seda napib niigi uksest-aknast saabuvate probleemide lahendamiseks,“ kirjutas Holm. „Nii kipuvadki valmisolekuga seotud tegevused lükkuma ikka kuhugi helgemasse tulevikku. COVID-19 kriisi õppetund näitab, et valmisoleku tagamisega tuleb tegeleda.“

„Petlik pabervalmisolek tekitas olukorra, kus kriisi süvenemisel muutus kriisi lahendajaks kavandatud asutus hoopis ise abivajajaks,“ märkis Holm ja lisas, et terviseameti võimetus oli tegelikult teada ning neil oli ülesanne see mure lahendada.

„Põhjused, miks terviseamet/sotsiaalministeerium koordineerivat rolli kanda ei suutnud, peituvad minevikuotsustes. Õigemini minevikus tegemata jäänud otsustes,“ märkis Holm ja lisas, et terviseametis ja sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tervikuna ei ole kunagi loodud võimekust selleks, et hädaolukorra puhul tavapärasest keerukamate ülesannetega toime tulla – paberil kavandatud kriisiaegne töökorraldus ning juhtimisstruktuur on olnud ressursiga katmata.

„COVID-19 kriisi lahendamise juhtimisstruktuur oli/on ebaselge,“ alustab Holm. Ta märgib, et kriisijuht oleks pidanud õigusaktide järgi olema terviseamet ja sotsiaalministeerium, kuid tegelikult kujunes selleks teise laine ajal hoopis riigikantselei. Niisiis leidis ta, et õigusaktides tuleks anda vabariigi valitsusele ja riigikantseleile selge roll kriisi strateegilisel juhtimisel.

„Kriisiga seotud riiklikele toetustele ei saa läheneda nagu raadiomängule, kus võitja on see, kes jõuab esimesena Munamäe torni tippu või kes toob esimesena oma vanad püksid raadiomajja,“ on üks etteheidetest Holmi pikas loetelus.

Holm märkis, et avalikkust võiks piirangutest ja käitumissuunistest teavitada korrastatumalt – info tuleks edastada ametlike kanalite kaudu ning siis, kui otsus on lõplik ja olulised detailid on läbi arutatud. See peaks Holmi hinnangul vältima avalikkuse segadusse ajamist.

Holm kirjeldas tavapärast jada, kuidas info avalikkuseni jõudis: nädala alguses rääkis teadusnõukoda oma ettepanekutest meediale, teisipäeval toimus valitsuse istung, kus kuulati teadusnõukoda ja arutati asja, enne neljapäevast istungit ja ametlikke pressiteateid jagasid valitsuse liikmed infot uute piirangute kohta oma sotsiaalmeediakanalites, pärast valitsuse istungit teavitati pressiteadete kaudu avalikkust täpsustatud infoga.

„Seega sai info järgi janunev avalikkus aimu lõpuks langenud otsuse kohta nädala jooksul vähemalt kolmel-neljal-viiel erineval korral ja viisil,“ märkis Holm. Selle kirjeldatud aja jooksul võisid aga detailid täpsustuda ning tuli muuta esialgseid kavatsusi. See aga tekitas Holmi hinnangul segadust.

Lisaks pidas Holm oluliseks, et peale avalikkuse teavitataks eraldi riigiasutusi, näiteks kohalikke omavalitsusi, et nemad saaks omakorda küsimuste korral ammendavaid vastuseid anda.

Veel tõi Holm välja, et peab olema selgelt arusaadav, et piiranguid kehtestab valitsus, teadusnõukoda on seejuures vaid nõuandvas rollis – kriisis on need rollid jäänud ebaselgeks. Niisiis tegi ta ettepaneku: „Tuleks kaaluda võimalust, kus vabariigi valitsuse otsuste ning neid nõustava teadusnõukoja ettepanekute kommunikatsioon oleks üheaegne. Pärast otsuste langetamist avalikustataks nii valitsuse otsused kui ka teadusnõukoja ettepanekud, mille järel oleks nii valitsuse liikmetel kui ka teadusnõukojal võimalik anda oma kommentaarid ning põhjendused otsuste ja ettepanekute erinevuse (või siis sarnasuse) põhjuste kohta.“

Millistel tingimustel saadakse toetust?