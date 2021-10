Raimond Kaljulaid: Keskerakond püüab pealinnas jõuga võimu kindlustada. Valimisjaoskonnad on avatud seal, kus nende valijad

"Samal ajal on nendes piirkondades, kus on kõige rohkem just Keskerakonna valijaid (kaardirakendusel roheline ala), avatud koguni neli jaoskonda. Keskerakonnale tõenäoliselt kõige olulisemas piirkonnas on avatud kaks jaoskonda, mis asuvad sisuliselt kõrvalmajades (Stroomi keskuse hoone ning linnaosa valitsuse maja Kari tänaval). Kõrvuti kaks jaoskonda, aga Kalamaja-Pelgulinna kandis mitte ühtegi."

Tema sõnutsi paistab selgelt, et meelega on tehtud nii, et opositsiooni toetajatel oleks Kalamaja ja Pelgulinna piirkonnas vähem võimalusi valimistel osaleda. "Ja nendes piirkondades, kus on rohkem Keskerakonna valijaid, on jaoskonnad kauem avatud ja inimestel on rohkem võimalusi valimistel osaleda. See, kallid sõbrad, pole mitte lihtsalt tehniline asi või kaval nipp. See on rünnak demokraatia ja vabade valimiste vastu Eesti vabariigi pealinnas – aastal 2021."