DNA paljastas aastakümnete taguse Pariisi sarimõrvarina endise sandarmi

Le Grêlé mõrvad ja vägistamised šokeerisid pariislasi aastatel 1986–1994. Need olid seni lahendamata.

See „külm” juhtum lahendati lõpuks siis, kui uuriv kohtunik otsustas hiljuti saata kirjad 750 sandarmile, kes paiknesid sarimõrvade perioodil Pariisi regioonis.

Surnuna leitud 59-aastane mees oli sandarm ja seejärel politseinik ning läks siis pensionile. Politsei kutsus ta välja 24. septembril, et ta annaks viis päeva hiljem DNA proovi. Naine teatas 27. septembril tema kadumisest.

Hüvastijätukirja sisu ei ole ametlikult avaldatud, aga Prantsuse ajakirjanduse andmetel tunnistas mees, et tal on varem olnud „impulsse”, aga ta on suutnud end „kokku võtta”. Ilmselt tunnistas ta üles mõrvad, aga ei rääkinud täpsemalt ohvritest ega asjaoludest.