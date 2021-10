ESMASPÄEVAL DELFI TV-s | Ettevõtlusnädala avastart: „Mis on edu võti ehk uue aja väljakutsed!“

Ettevõtlusnädala avastardil võtame luubi alla kohanemise, sest see on edu võti pidevalt muutuvas maailmas. Mida see aga õigupoolest tähendab ja millised on edutegurid, millega iga ettevõtja kui ka vabaühendus peaks arvestama? Lahendame üheskoos mõistatuse ja jagame soovitusi Eesti ekspertide ja ettevõtjate poolt!

Avapäeva arutelude keskmes on märksõnad “rohepööre”, “digipööre” ja “automatiseerimine”. Kell 11:05 oleme neil teemadel dialoogis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutiga.

Oma teadmisi ettevõtluse tulevikutrendidest jagavad ettevõtjad Mart Maasik ja Kaimar Karu, turundusguru Timo Porval, koolitaja ja ettevõtluskonsultant Priit Kuuskme, Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk ning äridisainer Jana Kukk.



Esinejad ja teemad:

11:00-11:05 Ettevõtlusnädala avastart. Ettevõtja Kuldar Leis

11:05-11:35 Dialoog ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutiga

11:35-12:05 “Uue aja väljakutsed” Ettevõtja Kaimar Karu

Maailmamajanduse trendid ja globaalsed tegurid, mis lähiaastatel mõjutavad ettevõtluskeskkonda.

12:05-12:55 Arutelu: “Mis on edu võti?”

Rohe- ja Digipöörde teemadel vahetavad mõtteid: UniTartu Ventures OÜ juht Mart Maasik, Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk, ettevõtja Kaimar Karu, arutelu juhib Kuldar Leis.

Sulle on kindlasti tuttavad järgmised mõisted nagu rohepööre, digitaliseerimine, muutustega kohanemine. Arutleme, millega on õigupärast tegu ning kas need on peamised edutegurid, millega iga ettevõtja peab täna arvestama.

12:55-13:55 “Ärimudel, kui ettevõtte arendamise töövahend” Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Priit Kuuskme

Kui mõelda puslele, mille erinevatest tükkidest saab ilusa pildi, siis sama analoogia kehtib ka ettevõtte puhul. Avame ettevõtet läbi ärimudeli loogika. Peatume küll justkui erinevatel, kuid tihedalt omavahel põimunud teemadel. Räägime ettevõtte kui terviku disainimisest.

13:55-14:55 “Kuidas klienti kuulates oma äri mitte ära rikkuda?” Rethink agentuuri kaasasutaja ja äridisainer Jana Kukk