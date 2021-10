Oleg Tkatsuk: IKEAs on meeskond sulle alati toeks

„IKEAs töötamise juures meeldib mulle kõige rohkem töötajate kaasatus erinevatesse protsessidesse. Me ei täida mitte ainult enda ülesandeid, vaid meid hinnatakse kõrgelt ka seetõttu, et anname enda panuse ühiste eesmärkide saavutamiseks. Näiteks on kõikidel töötajatel terviklik ülevaade ettevõtte tegemistest ja selle eesmärkidest, mis on saavutatud tänu sellele, et töötajad erinevatest osakondadest teevad tihedat koostööd. Niiviisi saame töö käigus aru, millist rolli iga töötaja mängib ja kuidas üksteise aitamine aitab saavutada ettevõtte eesmärke,” selgitas Tkatsuk.

Ta meenutas, et teda meelitas IKEAsse tööle tulema teadmine, et tegemist on eduka globaalse ettevõttega, millel on pika aja jooksul kujunenud teadmised ja töökultuur. Samas soovis ta saada osaks rahvusvahelisest organisatsioonist ja anda enda panus selle arendamisse Eestis.

Lisaks teeb Tkatsuki sõnul IKEAs töötamise puhul südame soojaks see, et kõik on võrdsed ja hoolimata ametist kõik aitavad üksteist. „Meil ei ole IKEAs tavapärast vertikaalset juhtimiskultuuri. Ühtekuuluvus on väärtus, mille järgi iga päev toimetame. Juhatajad töötavad sageli ka müügisaalis, kus nad on teistele töötajatele alati kättesaadavad ja vajadusel abiks,” kirjeldas IKEA Eesti klienditoe osakonna tiimijuht. Ta lisas, et teadmine, et keegi sind alati toetab, leevendab stressi ka kõige raskematel tööpäevadel. Veel on ta õnnelik, et neil on väga palju ühiseid üritusi ja tähtpäevi, mida üheskoos teiste IKEA töötajatega tähistatakse. „Kolleegidega koos olemine loobki ühtekuuluvustunde. Samuti on meil eraldi töötajate puhkeala, kus saab kolleegidega rääkida ka töövälistest asjadest.”

Ühised väärtused ja traditsioonid inspireerivad töötajad