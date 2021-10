Kaitseväe teenistujad peavad laskma end vaktsineerida hiljemalt novembri keskpaigaks, muidu lastakse lahti

Kolmapäevase seisuga on kaitseväes ja kaitseministeeriumis vaktsineeritud üle 95% töötajatest.

Septembri alguses teatas kaitsevägi, et teenistujad, kes tahavad tööd jätkata, peavad laskma end koroona vastu vaktsineerida.

Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles septembris Delfile: „Ma ei saa käskida kedagi, kes ei taha vaktsineerida, aga need, kes tahavad kaitseväes edasi teenida, peavad seda tegema. Kes ei taha, saavad valida teise eluala.“

Herem juhtis tähelepanu, et kaitseväelaste töö toimub paljuski rühmades ja lähikontaktis. „Meil on üksused, mis magavad samades kasarmutes – see puudutab nii ajateenijaid kui ka näiteks Scoutspataljoni,“ ütles ta.