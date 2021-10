Kaitseväe teenistujad peavad laskma end vaktsineerida hiljemalt novembri keskpaigaks, muidu lastakse lahti

Riskianalüüsis vaadatakse kriitiliselt üle ametikohad, et selgitada välja, millistel ametikohtadel vaktsineeritust nõutakse, selgitas kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Marti Magnus. See tähendab, et kogu kaitsevaldkonnas ei pruugi kõigilt ametikohtadelt siiski vaktsineeritust nõuda.