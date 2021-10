KUULAMISSOOVITUS | Viis Delfi Tasku podcast´i, mida kindlasti järele kuulata

Delfi erisaated: Eksperdid toovad välja olulisi põhjuseid, miks laiu maanteid vaja on. Ühiskonna ootus on suur.

Eesti teede tulevikku puudutavas podcastis on külas Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse liige ja teede-ehitusettevõtte Verston juht Veiko Veskimäe ja TTÜ transpordi planeerimise professor Dago Antov. Jutuks tuleb see, miks meil üldse 2+2 maanteid vaja on. Põhjuseid on palju.