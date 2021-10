Gruusia valitseva erakonna juht peab Saakašvili videot Batumist montaažiks

Kobahhidze märkis, et Saakašvili levitatud video on eelkõige suunatud oma erakonna juhi koha välja võitlemisele. „Me teame, et erakonnas Ühendatud Rahvuslik Liikumine on sisevastasseis ja Saakašvili otsustas oma maskeraadiga tõestada, et on opositsiooni peamine liider,” ütles Kobahhidze.