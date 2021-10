GRAAFIK | Keskerakonna toetus Tallinnas püsib tugev, mujal Eestis on partei märkimisväärselt nõrgenenud

Keskerakonna poolt hääletaks Tallinnas praegu 39,2 protsenti vastajaist, mis on vaid ligi 5 protsendipunkti võrra madalam tulemus võrreldes eelmiste KOV valimiste tulemustega, mil hääli koguti veidi üle 44 protsendi. Selle tulemusega on Keskerakond Tallinnas selge liider. Seevastu mujal Eestis on aga Keskerakonna positsioon tuntavalt nõrgenenud – praegu annaks oma hääle neile 17,4 protsenti vastajaist, mis on ligi 10 protsendipunkti võrra madalam võrreldes nelja aasta taguste valimiste tulemiga. Kantar Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul on Keskerakond oma valijaid kaotanud peamiselt EKRE-le, kelle positsioon Lõuna- ja Kesk-Eestis on märkimisväärselt tugevnenud ning on seal kindlaks liidriks.