Põhja-Korea teatas uus õhutõrjeraketi katsetamisest

Riikliku uudisteagentuuri KCNA teatel näitas uus õhutõrjerakett märkimisväärset sooritusvõimet lahingus ja see sisaldab uusi võtmetähtsusega tehnoloogiaid, vahendab BBC News.

Mõni päev tagasi teatas Põhja-Korea uue hüperhelikiirusega raketi katsetamisest. Usutakse, et see on võimeline kandma ka tuumarelva.