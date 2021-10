VILJA KÜSIB | Jürgen Ligi: käib süsteemne hullutamine. Rahva seas leidub alati lolle

Sellest ei olnud isegi juttu. Reitingud muutuvad igal nädalal ja meie trend on negatiivne, tuju see kindlasti ei tõsta. Üks jutuajamine meil ikka oli, turtsatasin siis pahaselt: ei ole nii, et erakond peab hommikustele uudistele reageerima. Vähemasti mina ei ole poliitikas reitingu pärast. Reiting on poliitikas osalemise vahend, aga selle järgi ei sätita oma vaateid.

Osa, jah, loobub. Ent on ka aktiivseid volikogu liikmeid. Tunnistan, et annan põhipanuse Toompeal, mõni jällegi aga just volikogus. Kui olla pika pingiga esindatud parlamendis, siis tähendab volikogude jätmine konkurentidele kaotust.

Kui ei teki just väga pingelist häälte jaotust, siis tuleb ikka minna. Seisus kohustab. Selline asi on muidugi väga koormav. See on rahvusvaheline praktika, et parlamendi liikmed kuuluvad ka volikogudesse, tihti isegi ministrid.

Ma ei usu, et mina ise. Aga ma ei ole oma plakateid näinud. Ja minu nägu ei olnud tuunitud, see oli suvine. Fotot olen näinud, see saadeti mulle. Jah, ju see olin siis mina.

Kuidas oleks võimalik, et minister sellises olukorras jaole saaks? See minister, kes võtab kätte arvelaua ja hakkab üksikuid ridasid kokku lööma, on idioot.

Räägime eelarvest, mille valitsus eile riigikogule üle andis. Eelmine eelarve oli aga riigikontrolli hinnangul vigane. Kuidas on võimalik, et ei valitsus, minister, ametnikud ega riigikogu märka, et vead on sees?

Rahva hulgas on alati lolle. Ei saa ju öelda, et kõik inimesed on targad. Käib ikkagi väga süsteemne hullutamine. Isegi Isamaa ei saa üle huulte, et peaks vaktsineerima, pigem teeb kummardusi nende suunas, kes ei vaktsineeri. Viimases teledebatis, kus koos olime, puges Helir-Valdor Seeder mittevaktsineerijatele, mis mulle üldse ei meeldi. Ja EKRE teeb ju süsteemset tööd: Mart Helme on isiklikult ühe oma pereliikme diagnoosis süüdistanud vaktsiini. Inimesed tulevad kokku, kuulavad ja kannavad jutu laiali. Kogu see koostöö Kremli-meelsetega...

Nii et asi on rumalas rahvas, kes usub piltlikult öeldes, et tuberkuloosi ravitakse ämblikuvõrguga?

Üks reitingu langus põhjus on kehv hakkamasaamine koroonakriisiga, mida Kaja Kallase valitsus sõnastas oma tähtsaima ülesandena. Miks on see see nii läinud?

Te kaitsete praegu Martin Helmet? Tema oli siis minister.

Kui tema hakkaks ridu kokku lööma, siis saaks ta vale tulemuse, sest ta ei oska matemaatikat, on ise seda tunnistanud. Sellel, et ametnikud said vale tulemuse, on kaks põhjust. Üks on protsessis endas: viimasel hetkel pannakse ametnike õlgadele väga suured ülesanded. Osa asju peavad nad lisama käsitsi, ja seal tekkisid liitmisvead. Algandmed on õiged, inimesed teavad, palju neil raha on, aga koondsummad on nihkes. Kõige tähtsam on, et eelarve üldine tasakaal ei ole selle pärast halvem.

Kuidas saab tasakaal olla tähtsam sellest, et arvud on õiged?

Kõige tähtsam asi on ikkagi eelarve tervis.

Tühja neist üksikutest summadest?

Üksikud summad on ka õiged. Üksikute summade summa tabeli lõpus muutus käsitöö tõttu vigaseks. Nii et põhjused on: kiirustamine protsessi lõpus, IT-arenduste puudumine. Kolmandaks: ametnikkonda on laastatud. Ametnikkond on demotiveeritud, häid inimesi on ära aetud. Ametnikkonna järjepidevus on katkenud. Viimasena läks kantsler, kes oli tööloom.

Missugusest kantslerist me räägime?

Veiko Talist. Minul oli omal ajal eelarve asekantsleri suhtes täielik usaldus.

Nii et ka praegune eelarve võib olla umbluu?

Hea, et see hoiatus tuli. Sain asjast aru nii, et riigikontroll fikseeris vead, mis olid varem avastatud. Ministriametist mäletan, et võtmetegevused on ühe-kahe inimese õlul. Nüüd on inimesed vahetunud, nad on ka tublid, aga nii noored!

Reformierakond on eelarve tasakaalu mantrat pärast võimule saamist aina korranud. Ometi, muu maailm seda ei tee. Kuidas meie siis kõige targemad oleme?