Margus Kurmi juhitud Estonia vraki uurimus Läänemerel jõudis lõpule. Lõplik analüüs peaks valmima kevadeks

„Iga projekti edukust saab hinnata püstitatud eesmärkide valguses. Kui vaatame eesmärke, mida ekspeditsiooni eel seadsime, siis üldjoontes need ka saavutasime. Ilm ja nähtavus vraki juures ei olnud küll ideaalsed, kuid peaaegu kõik sai tehtud,“ ütles SA Mare Liberumi juht.

Kurm pidas kõige tähtsamaks seda, et ekspeditsiooni allveerobotioperaatoril Linus Anderssonil õnnestus peaaegu kogu laevavrakk üles pildistada, et modelleerida sellest fotogramm-meetria tehnoloogia abil detailne 3D kujutis. „Samuti õnnestus lähedalt filmida laeva vigastusi vööris, ahtris ja paremas pardas,“ märkis ta.

„Ootusi isegi pisut ületavana võib välja tuua ka vraki autoteki uuringud. Väga halba nähtavust trotsides sisenes allveerobot umbes 60 meetri sügavusele autotekile ja jäädvustas, et kaks alumiste tekkide juurde viivatest ustest on terved ja kinni,“ selgitas Kurm. „Järgmisena seisab ees kogutud materjali süstematiseerimine, mille järel antakse see edasiste uuringute tegemiseks üle ekspertidele.“

Uurimisprojekti käigus kogutud materjale hakkab uurima Andrzej Jasionowski, kelle Singapuri ettevõte SophusQuorum Pte. Ltd. on spetsialiseerunud mereõnnetuste alastele ekspertiisidele. Jasionowski on ka varem Estonia teemadega kokku puutunud, kuuludes aastatel 2005-2008 tegutsenud teaduskonsortsiumisse SSPA, mis tegi Rootsi valitsuse tellimusel Estonia kohta erinevaid uuringuid. Teaduslik analüüs peaks valmima tuleva aasta kevadeks.

Malta lipu all sõitev RS SENTINEL alustas ekspeditsiooni Hollandi Eemshaveni sadamast 18. septembril ja jõudis Estonia vrakile 22. septembri hommikul. SA Mare Liberumi korraldatud uurimisreisil osaleb kokku 43 inimest, kellest 18 on laevameeskonna liikmed ja kuus meedia esindajat. Ülejäänud on seotud allveetööde planeerimise ja teostamisega.

SA Mare Liberumi tegevust ja uurimisprojekti rahastatakse annetustest ja meediaõiguste müügist. Eestis on suurimaks toetajaks Postimees Grupp.

SA Mare Liberum on tänavu juulis omaste initsiatiivil asutatud sihtasutus, mille juhataja on Margus Kurm. Nõukokku kuuluvad Piret Kergandberg, Raivo Hellerma ja Carl Eric Laantee Reintamm.