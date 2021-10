FOTOD | Estonia teatri ees jäi laps bussi alla, tänav suleti liiklusele

Politsei kinnitusel oli bussijuht oli kaine. Praeguseks on teada, et teise, peatunud bussi varjust laps bussi ette ei sattunud. Õnnetuse täpsemad asjaolud ei ole veel teada.

Teatri väljaku Estonia puiestee suund on liikluseks suletud. Tallinna Linnatranspordi pressiesindaja sõnas Delfile, et praeguseks on aga bussi- ja trolliliiklus taastatud.