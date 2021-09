Ecuadori vanglast oli taas kuulda tulistamist ja plahvatusi, sisse saadeti 400 politseinikku

Julm võitlus puhkes vanglas teisipäeval ja eile teatasid võimud, et vangla on taas nende kontrolli all. Kohaliku aja järgi täna varahommikul oli naabrite sõnul aga kuulda plahvatusi ja tulistamist, vahendab BBC News.

Veidi hiljem teatas politsei, et saadab vanglasse 400 töötajat, et säilitada korda.

Et vaid kaks politseinikku on viga saanud, aga üle saja vangi surnud, viitab selgelt sellele, et tegemist on vangide vahelise sõjaga, mitte vanglamässuga võimude vastu.