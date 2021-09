Järgmine Saksa valitsus tuleb tõenäoliselt vasakliberaalne ja roheline. Mida tähendab see Euroopa-Vene suhetele ja Eestile?

„Kui otsida Armin Lascheti ja Olaf Scholzi taustast seda, kummal on olnud Eestiga rohkem kokkupuutepunkte, siis rahandusministrina on Scholz meie poliitikutega rohkem kokku puutunud kui Laschet, kes on tegutsenud pigem Lääne-Saksamaa poliitikas,” märkis Hussar. „Huvitav on jälgida rohelisi, kes oma kampaanias tugevalt vastandusid Nord Stream 2-le ja on öelnud, et Venemaale ja Hiina suhtes peaks karmimaid meetmeid võtma. Samas FDP juht Christian Lindner on siin teinud vahepeal soolot ja öelnud, et Venemaaga tuleks vahepeal dialoogi pidada.”