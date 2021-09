Isamaalased on seitse aastat iga nädal Vene saatkonna ees meelt avaldanud

Riigikogu liige Tarmo Kruusimäe (Isamaa) on koos mõttekaaslastega kogunenud juba seitse aastat igal neljapäeval Venemaa saatkonna ette, et protesteerida Krimmi annekteerimise vastu.

"Kohati tundub, et Ukraina on unustatud. Järjest enam räägitakse ainult sanktsioonidest, kuid seejuures ei rõhutata enam, et Ukraina territoriaalne terviklikkus tuleb taastada ning unustuste hõlma on vajumas ka ohvrid, kes on kaotanud oma elu Venemaa agressiooni tõttu," ütles Kruusimäe.