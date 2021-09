Prantsusmaa ekspresident Sarkozyle mõisteti aastane vanglakaristus

Kohtusse ilmumata jätnud 66-aastane Sarkozy oma süüd ei tunnista ja on oodata, et ta kaebab edasi, vahendab Guardian.

Kohus teatas, et karistust võib kanda kodus ja elektroonilise valve all.

Juunis ütles Sarkozy kohtule, et ei osalenud kampaania logistika korraldamisel ega otsustanud, kuidas raha kulutati. Kohus teatas, et Sarkozyle tehti üle piiri kulutamine teatavaks ja vastutav olemiseks ei ole vaja, et ta oleks iga makse isiklikult heaks kiitnud.