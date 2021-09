Andres Parmas tema kohta esitatud kuriteoteatest: olen selles asjas nagu igasugune tavakodanik

Toimingupiirangu rikkumist heidetakse Parmasele ette sellepärast, et ta kuulus komisjoni, mis valis Eesti justiitsatašeeks USA-s peaprokurörile pikalt tuttava Indrek Tibari. Ka Semilarskit on süüdistatud just toimingupiirangu rikkumises. Tema osales linnavalitsuse liikmena selliste otsuste tegemisel, millega kuulutati hangete võitjaks tema sõprade ettevõtted.

Endine abilinnapea põhjendas oma seisukohta: "Tegelikult oli tegemist tavaliste riigihangetega, kus teadaolevalt võidab nõuete täitjate seast odavaim pakkumine. Riigihange on oma olemuselt enim kaitstud struktuur. See saadetakse riigihangete portaali ja alles pärast tähtaega omavalitsustele. Hangete puhul valmistab need ette, viib läbi ja valib võitja ikkagi mingi konkreetne vastava valdkonna linnavalitsuse osakond vastutava spetsialisti juhtimisel ning linnavalitsus ainult formaalselt kinnitab tehtud valiku."

Semilarski tõi välja, et kogu jälitustegevus ega muu pole näidanud, et ta oleks kellegi mõju all. "Samuti näitavad läbiviidud menetlustoimingud selgelt, et ma pole osalenud ühegi riigihanke ettevalmistamisel ega hanketingimuste kujundamisel," lisas ta.

Parmas ilmselt kohtu alla ei lähe, aga kaebajad soovivad õigusselgust

Semilarski tunnistab, et kuriteoteade ei pruugi Parmase pihtide vahele võtmiseni viia: "Eesmärk ei ole saada üks inimene veel menetluse alla, vaid juhtida tähelepanu, et selles osas, mis puutub toimingupiirangu rikkumist, ei ole seadus üheselt mõistetav." Tema hinnangul oleks vaja seadusse rohkem selgust või anda politsei- ja piirivalveameti poolt kohalikele omavalitsustele selgemalt teada, mis on lubatud ja mis mitte.

Ta võrdles enda ja Parmase juhtumit: "Täna on sarnane olukord, kus ollakse tuttava suhtes otsuse tegemise juures. Sellisel juhul on asjad nagu korras kuni ministrini (justiistminister Maris Laurini – toim) välja, kes ütleb, et Eesti ühiskond ongi nii väike, et inimesed tunnevadki teineteist."

Riigi peaprokurör Andres Parmas ütles Delfile, et ta ei kommenteeri esitatud kuriteoteadet: "Las kapo ja järelevalveosakond tegelevad." Ta põhjendas: "Olen selles asjas nagu igasugune tavakodanik."