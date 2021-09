Terviseminister Tanel Kiik andis täna riigikogu ees ülevaate – mis peab juhtuma, et Eesti sarnaselt Põhjamaadele kõigist piirangutest loobuda võiks. Selgub, et me oleme sellele päris lähedal. Delfi avaldab kõnekamad kohad Tanel Kiige sõnavõtust.