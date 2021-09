Koroonaviiruse leviku riskitase muutus Eestis keskmisest kõrgeks

COVID-riskimaatriksi järgi on tegemist kõrge koroonaviiruse leviku ohuga juhul, kui 7 päeva keskmisena nakatub päevas 600-1000 inimest. Praegu nakatub Eestis 7 päeva keskmisena 625,1 inimest.

Kõrge riskitase näitab, et koroonaviirus levib kogukondades väljaspool koldeid ja on oht viiruse väga laiaks levikuks. Kõrge riskitaseme korral on COVID-regulatsioonide eesmärk tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.