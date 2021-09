Vene politoloog: Alar Karis ei ole professionaalne russofoob, see on suur pluss

Moskovski Komsomoletsi artikkel kannab pealkirja „Politoloog selgitas, miks Eesti uus president on venelaste vastu sõbralik”.

Artiklis märgitakse, et Karist toetavad Reformierakond ja Keskerakond, aga viimane on viimastel aastatel kaotanud venekeelsete kodanike hulgas toetust, sest on võidelnud assimilatsiooniprojektide eest.

Nossovitši sõnul on Eestis kujunenud terve plejaad poliitikuid, kes on spetsialiseerunud võitlusele Venemaaga. „Aga Alar Karis ei ole professionaalne russofoob, see on suur pluss,” kommenteeris Nossovitš.

See, mida räägib Karis, ei anna aga Nossovitši sõnul tunnistust sellest, et derussifitseerimine Eestis lõpeb. See protsess jätkub, sest sellel on institutsionaalsed alused ja see on kõigi kolme Balti vabariigi vundament ning enamusrahvad toetavad seda suundumust. „See kõik kestab kuni vene elanikkonna täieliku assimileerimiseni,” lausus Nossovitš.

Nossovitš on ühiskondlik-poliitiliste uuringute keskuse Russkaja Baltika analüütik. Ta on sündinud 1987. aasta 1. jaanuaril Kaliningradis. 2009. aastal lõpetas ta Kaliningradi Immanuel Kanti nimelise Balti Födeaalülikooli politoloogia erialal. Nossovitš on võtnud Venemaal palju sõna Balti riikide, Ukraina ja Valgevene teemal ning on järgmiste raamatute autor: „Euroopa tagahoov. Miks Baltikum välja sureb”, „Allakäigu lugu. Miks Baltikumil ei õnnestunud” ja „Miks Valgevene ei ole Baltikum”.